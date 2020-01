Jugador de hockey marca gol con la cabeza

Una jugada muy curiosa se presentó durante el juego del sábado pasado entre los Tampa Bay Lightning y Ottawa Senators, en el Canadien Tire Centre, cuando Colin White consiguió una anotación al conectar el puck con la cabeza.

Baja respuesta de afición española para la Supercopa

Cristiano Ronaldo se luce con 'hat trick' en su primer partido del año

Quedaban sólo 1:09 en el reloj cuando White, de los Senators, disparó a portería; sin embargo el disco pegó en el poste y salió rebotado hacia arriba. El portero de Lightbing no supo dónde quedó el puck y Colin no le perdió la vista y decidió conectarlo con la cabeza para mandarlo al fondo de la portería.

La anotación representaba el empate a cuatro tantos, pero el árbitro Jake Brenk decidió invalidar la anotación de los Ottawa Senators.

Si vous avez besoin d'un joueur de soccer dans votre équipe, sachez que Colin White a les aptitudes nécessaires! ⚽️⚽️ Malheureusement Colin, ce n'est pas permis ça au hockey! 😂😂😂 #GoSensGo pic.twitter.com/ajLjVGuRs7 — LNH (@LNH_FR) January 5, 2020

De acuerdo con la regla 78.5 de la NHL las anotaciones no son válidas "cuando un jugador atacante ha dirigido, golpeado o arrojado el disco a la red con algo que no sea con un stick. Cuando esto ocurre, si se considera que se hizo deliberadamente, entonces la decisión será anular el gol. No se puede marcar un gol cuando el disco ha sido golpeado deliberadamente con cualquier parte del cuerpo del jugador atacante en la red".

Colin White dijo al final del encuentro en el que los Senators perdieron 5-3, que su jugada fue una cosa del momento y que “realmente no sabía la regla. Pensé simplemente en intentar eso”.

Ottawa Senators lanzó una encuesta en Twitter si la jugada debía de contar y el 89% de los votos dijo que sí, lamentablemente para ellos la regla dice otra cosa.