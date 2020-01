¡Otra leyenda se va! Daniele de Rossi anuncia su retiro del futbol

Llegó 2020 y con ello una leyenda mundial del futbol que decide colgar los botines. Este lunes, el mediocampista italiano, ídolo de la Roma, Daniele de Rossi, anunció su retiro de las canchas luego de afirmar que cumplió un ciclo jugando en Boca Juniors, además de argumentar la necesidad de estar junto a su familia en Roma, por lo que adelantó la recisión de su contrato, el cual todavía tenía seis meses de vigencia.

Con una emotiva despedida, el campeón del mundo con Italia en 2006 anunció el fin de su carrera con un emotivo discurso, en el cual desmintió problemas familiares que lo obligaran a dejar Argentina.

🎙 De Rossi: “Queda acá una parte de mi corazón” 📝 Todos los detalles de la conferencia en 👉 https://t.co/gu3fELl8GU pic.twitter.com/vJjT5xoW41 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 6, 2020

"Es una decisión que quiero aclarar. No tengo problemas yo, ni mi familia, ni mi hija, nadie. Leí eso en las redes sociales. No tenemos problemas graves ni nada. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, solo eso. Ella me está extrañando. No quiero entrar en los detalles. Mi hija mayor (Gaia) es la única que se quedó en Italia y a los 14 años una nena necesita de su padre cerca. No pasó nada raro, vive bien, no tengo que ir a salvarla, tengo que acercarme", explicó el italiano en conferencia de prensa.

Sobre la decisión de abandonar a Boca Juniors pese a aún tener contrato con el conjunto Xeneize, De Rossi fue claro. Asegurando que durante el tiempo que estuvo en el club bonaerense sintió el cariño por parte de aficionados, compañeros y cuerpo técnico, sin embargo, afirmó que es el momento indicado para reirarse.

"Todos trataron de convencerme de quedarme acá, me demostraron cariño, pero la decisión es definitiva. El primer día les dije que mi decisión era definitiva, me pidieron tomarme dos o tres días más para solucionarlo de otra manera", agregó.

Finalmente, el mediocampista italiano afirmó que seguirá vinculado en el futbol, sin dar detalles si intentará incursionar como técnico, al igual que varios campeones del mundo de su generación o decidirá tener una etapa como dirigente.

"El fútbol es mi vida y estaré cerca de ese mundo", aseguró.

