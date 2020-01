Atlas quiere volver a la Liguilla del futbol mexicano

El Clausura 2020 de la Liga MX está por comenzar y Atlas tiene un compromiso importante: volver a la Liguilla tras cuatro torneos de ausencia. Son ya dos años de ver la definición del título por televisión para los aficionados rojinegros. Por eso, el técnico argentino, Leandro Cufré, establece como meta el terminar entre los primeros ocho puestos de la clasificación.

“Este club necesita estar entre los primeros ocho, ese es el mensaje que debemos transmitir a la gente. Trabajamos para estar en los primeros ocho, esa es la alusión de todos. Hay cuatro plazas que están por encima, viendo los últimos 6 u 8 torneos, esas cuatro plazas no se mueven con esos cuatro equipos. Los otros cuatro que fueron variando ahí nos tenemos que meter”, explicó.

“Sí hay posibilidades, el torneo anterior fue muy bueno hasta las últimas cuatro jornadas. Tuvimos una semana fatal de tres juegos, pero hasta ahí teníamos 21 puntos, era algo muy bueno. En torneos anteriores no se pasaban los 20 puntos y en la jornada 14 ya teníamos 21, pero nos faltó estar claros en la recta final. No lo pudimos lograr, pero estuvimos en la puerta, hay cosas para corregir, pero tenemos claro el objetivo. Este equipo necesita estar en los primeros ocho ins duda”, añadió Cufré.

A sólo unos días del debut, el técnico del Atlas luce confiado. “Estamos para hacer un gran torneo, no pondré un limite de campeonato, Liguilla o jugar para la permanencia, para nosotros son todas finales. Tenemos el primero objetivo que es Cruz Azul, vendrá después Puebla y al final se verá. La vez pasada pensábamos en Liguilla pues teníamos 21 puntos en 14 fechas. Todos pensábamos que ya estábamos en Liguilla y no fue así. Este club necesita estar en los primeros ocho cuando termine el campeonato regular, es una exigencia que este cuerpo técnico y la directiva planteamos, pero haciendo el viaje correcto. El proceso es lo más importante y al final se verá si estuvimos a la altura de los primeros ocho”, sentenció.

Hoy ve un panorama distinto a cuando llegó al club, para pensar en ese objetivo. “La diferencia es que entré a mitad de torneo, siendo mi primera experiencia. Llegaron nuevos dueños, una semana antes de arrancar el torneo no sabía si seguía o no y el armado del plantel se hizo con lo que se pudo, la verdad. Pese a eso se armó una buena base y este torneo al brindar continuidad es muy positivo para todos. Así que estamos ahora al 100 para enfrentar un campeonato con todas las armas necesarias y conseguir ese mejor rendimiento que nos permita estar en los primeros ocho”, concluyó.

Reencuentro con Siboldi

El sábado, Leandro Cufré se reencontrará con Robert Dante Siboldi, hoy entrenador del Cruz Azul. Estuvieron juntos en Santos Laguna y la relación no terminó de la mejor manera. Por eso, el técnico del Atlas destaca que en aquella época aprendió cosas buenas, pero también malas que no desea repetir en su carrera.

“De todas las personas aprendo, de todas las personas que me tocaron de cerca aprendo lo bueno y lo malo para no repetirlo. Fue un momento de aprendizaje, mi vida es un camino de aprendizaje y lo tendré hasta el último día que esté parado. Separo: lo que está muy bien lo sigo haciendo y lo malo lo dejo de lado, me sirve como experiencia para no repetirlo. Lo bueno lo voy a firmar, lo voy a seguir apostando y haciéndolo porque eso es lo que me está dando. Lo negativo, directamente aprender de esos errores y no repetirlo”, finalizó Leandro Cufré.