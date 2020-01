Kyle Rudolph es estafado por supuesto reportero

Desde el domingo pasado las manos de Kyle Rudolph se volvieron las más famosas en Minnesota al atrapar el pase con el que los Vikings de Minnesota vencieron en tiempos extras a los Saints de Nueva Orleans para acceder a la ronda divisional de la NFL.

Ese día, Rudolph llevaba unos guantes blancos que le facilitaron la atrapada y que minutos después una persona acreditada como miembro de la prensa le solicitó para una causa benéfica aunque días después estos artículos terminaron a la venta en un portal de internet.

Un usuario de Twitter alertó a Rudolph de que los guantes estaban siendo ofertados en el sitio por 375 dólares pero el jugador dijo que ya sabía sobre los guantes y detalló por qué los artículos estaban en el sitio web.

"Vi esto… es decepcionante. Un miembro de los medios de comunicación en el vestuario después del juego me preguntó si podía tener mis guantes para una obra de caridad, así que le dije que '¡por supuesto!' e incluso los firmaré. Bueno, él los vendió tres días después", indicó el ala cerrada de los Vikings.

I saw this.. it’s disappointing. A member of the media in the locker room after the game asked if he could have my gloves for a charity benefit, so I said of course and I will even sign them for you! Well he got me, sold on eBay 3 days later.. https://t.co/JCTO0OWM5n

— Kyle Rudolph (@KyleRudolph82) January 8, 2020