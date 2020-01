Ernesto Valverde habla sobre su futuro tras eliminación

Nueva remontada, nueva eliminación para el Barcelona de Ernesto Valverde. El conjunto catalán cayó en las semifinales de la Supercopa de España por 3-2 ante el Atlético de Madrid, resultado con el que el conjunto colchonero avanzó a la final, instancia en donde enfrentará al Real Madrid.

Ante dicho resultado, las dudas nuevamente comenzaron para el estratega español. La pregunta del millón, ¿continuará?… respuesta que ofreció Valverde en conferencia de prensa al término del choque.

"Los entrenadores nos movemos siempre en la idea de trabajar. Sabemos como es el futbol y que siempre hay inestabilidad cuando no hay buenos resultados, cuando pierdes. Supongo que ahora hemos perdido y se hablará de esto porque son situaciones que no puedes controlar. Yo me dedico a lo mío. No lo puedo manejar", señaló Valverde.

SOBRE EL PARTIDO

Pese a la eliminación, para el técnico español, su equipo ofreció un buen partido, aunque errores puntuales, sentenciaron el resultado en contra. "Fue un partido que dominamos. Nos costó entrar en juego, pero kuego dominamos y nos repusimos al gol del Atlético al principio de la primera parte. Ellos dieron la vuelta al final. Creo que hicimos un buen partido, excepto en momento puntuales".

