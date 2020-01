Lewis Hamilton hará importante donación para combatir los incendios en Australia

Tras los incendios forestales que vienen azotando a Australia, diferentes personajes del medio se han hecho presentes para apoyar, y el que se acaba de unir es el piloto británico Lewis Hamilton.

El seis veces campeón de la Fórmula 1 anunció mediante su cuenta de Twitter, que hará una donación de 500 mil dólares para ayudar a la reforestación y a los bomberos que ayudan tras los siniestros.

“Me rompe el corazón ver la devastación que los incendios forestales de Australia están causando a personas y animales en todo el país. Estoy prometiendo $ 500 mil dólares para apoyar a los animales, voluntarios de vida silvestre y los servicios de bomberos rurales. Si puede, y aún no lo ha hecho, también puede donar.” fue el mensaje que publicó junto a un emotivo video.

Hamilton se ha sumado a los tenistas Nick Kyrgios y Ashley Barty, además del basquetbolista Ben Simmons que han donado dinero para apoyar a combatir el siniestro que aquja al país oceánico.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020