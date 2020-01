Aficionado del Norwich City fallece y hereda dinero a los jugadores para que beban cerveza

Una vez más las emocionantes e increíbles historias que nos regala el futbol trascienden a nivel mundial. En esta ocasión desde Inglaterra se hizo viral la anécdota de Barrie Greaves, aficionado que recientemente falleció y que durante toda su vida se declaró aficionado del Norwich City, conjunto que actualmente se encuentra peleando por no descender en la Premier League.

Barrie falleció el pasado 28 de diciembre a los 83 años de edad, sin embargo, antes de fallecer elaboró un curioso testamento dedicado a toda la plantilla del Norwich.

Dicha herencia consta de 100 libras que el considerado fan número 1 de los 'Canarios' le dejó a los jugadores para que cada uno pudiera beber una cerveza, esto como forma de agradecimiento por hacerlo feliz durante su vida con cada uno de los momentos que el club escribió en su historia.

Norwich City fan Barrie Greaves sadly passed away aged 83 recently…

In his will he left the club £100 for the players to have a drink on him.

What a guy. 👏🟡🟢 pic.twitter.com/PNR6v1KcUx

— EPL Bible (@EPLBible) January 8, 2020