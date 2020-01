Maradona se sincera y revela anécdota de ‘La mano de Dios’

Dos de los goles más significativos en la carrera de Diego Armando Maradona los anotó en la cancha del Estadio Azteca ante Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de 1986, certamen en el que de la mano del ex técnico de Dorados, Argentina consiguió su segundo título de su historia.

Uno de esos goles es la ‘mano de Dios’, el cual Maradona marcó ante la salida de Peter Shilton y que ha pasado a la historia como una anotación que durante décadas ha dado de qué hablar no dejando de lado la polémica.

En entrevista para el programa ‘Detrás de Escena’ de AFA Play, el argentino reveló detalles de cómo le surgió la idea de meter la mano en aquel remate ante la salida del guardameta inglés y explicó lo que se dijo con sus compañeros durante el festejo.

“yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los de la defensa eran todos grandotes. Sansom, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Valdano no me da el pase a mi, sino que lo anticipa Sansom… Él quiere jugar para atrás… Entonces, cuando vi que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba… digo no la alcanzo nunca: ¡Por favor baja, baja por favor. Ahí se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza. Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía en dónde estaba la pelota y yo miro así, y la pelota está en la red y empiezo a gritar ¡Gol, gol!

Al momento de correr a celebrar, Maradona recordó que ninguno de sus compañeros lo acompaño debido a la incredulidad que generó dicha anotación con la mano.

“El boldo de Checho (Batista) me dice: ‘Pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Cállate la boca bolado y abrázame, le dije y de ahí me empezaron abrazar todos. Valdano me dijo: ‘No me digas que fue con la mano, a mí me tienes que decir’. Y digo, ‘Después te cuento, Valdano, ¡Déjate de hinchar las pelotas!’.”, contó Maradona.

