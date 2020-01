¿Quién fue Paulo Gonçalves?, el piloto falecido en el Rally Dakar

View this post on Instagram

Estamos no Peru! 💪 De volta à América do Sul, o @desafio_inca é mais uma excelente forma de prepararmos a próxima edição do @dakarrally. Hoje decorreu a primeira etapa, saímos com o 7.° melhor tempo após algum atraso de navegação no início da “especial”, mas temos ainda mais dois dias pela frente para tirar o máximo partido desta prova em conjunto com a equipa HRC! Fiquem ligados… #speedygonçalves