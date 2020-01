Hakan Sukur, de triunfar en el futbol a ser conductor de Uber

Vaya giro en la vida del turco Hakan Sukur, una de las estrellas del futbol turco y quién se hiciera famoso por ser el autor del gol más rápido en la historia de las Copas del Mundo, ahora conduce un taxi en Estados Unidos para poder sobrevivir.

TE RECOMENDAMOS Wolverhampton tiene cinco veces más seguidores en México que en Reino Unido

El ex futbolista señaló en una entrevista con el diario alemán Welt am Sonntag señala que la situación política no le permite vivir de otra forma.

“Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. (Recep Tayyip) Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo” menciona el segundo máximo anotador de la selección europea.

Sukur, de 48 años, debió exiliarse de su país por motivos políticos, ya que en 2014, tres años después de ingresar al Parlamento turco por la formación política AKP, partido que lidera el presidente Recep Tayyip Erdogan, tuvo que renunciar por supuestos escándalos de corrupción, por lo que tuvo que dejar el país, recayendo en Estados Unidos.

A partir de ese momento ha sido un persona ‘non-grata’ en Turquía, después de ser acusado de orquestar un Golpe de Estado en contra del régimen de Erdogan, por lo que se giró una orden de arresto para Sukur, por lo que no puede regresar a su país.

TE RECOMENDAMOS Reportan que Ernesto Valverde dejará de ser entrenador del Barcelona

Hoy el ex futbolista vive en Estados Unidos y se gana la vida conduciendo un Uber en Washington. Además de trabajar para la aplicación, vende libros. Solo así logra sobrevivir, luego del fallido emprendimiento que tuvo años atrás con una cafetería en Palo Alto, California, que tuvo que cerrar por culpa de una persona que fue encarcelada tras tomarse una foto con el.

Tras todo esto, y ahora lejos del país que le vio crecer, la leyenda del fútbol turco manda un mensaje para el actual presidente: "Regrese a la democracia, la justicia y los derechos humanos. Sea alguien que esté interesado en los problemas de las personas. Conviértase en el presidente que Turquía necesita".