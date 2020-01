Está Mohamed seguro en Monterrey hasta junio

El técnico de Rayados, Antonio Mohamed, dijo que tiene contrato seguro con Rayados hasta junio, mes en que analizará si sigue o no en el equipo.

“Estamos arreglando un contrato posiblemente por unos dos años, ya está arreglado el contrato de palabra, falta firmarlo. El club me ofrece la posibilidad de hacer un contrato.

“Cada junio a mi me gusta revisar como me siento, qué es lo mejor para el club, por lo menos hasta junio estoy seguro, esperemos que por mucho tiempo más, me gustaría hacer historia y ganar más campeonatos para el club”, adelantó.

Además el Turco se dio el tiempo de hablar sobre los posibles refuerzos para el Clausura 2020, mencionó que Ake Loba está cerca de ser anunciado.

“La institución siempre está buscando mejorar. Estamos tranquilos la directiva está trabajando, seguramente mañana vamos a tener una novedad y con el transcurso de los días veremos si necesitamos algo más.

“Es un jugador que interesa y seguramente está muy cerca de llegar, así que esperaremos mañana o pasado para ver si puede llegar”, comentó.

De Rayados salieron tres jugadores al finalizar el torneo, sin embargo, la institución no tiene planes de dejar ir a otro jugador.

“No se va ninguno, por lo menos hasta junio. Tenemos unos lugares que podemos mejorar, sobre todo para la competencia interna, veremos si aparece un jugador que nos guste, sino así nos quedaremos”, comentó.

Ante los rumores de una posible llegada de un defensor, el técnico aclaró que prefiere buscar un volante, pues se dio la continuidad de José María Basanta.