Maria Sharapova se retira de juego debido al humo de los incendios en Australia

Maria Sharapova se retiró de un torneo de exhibición en Kooyong, suburbio de Melbourne, debido al humo provocado por los incendios que afectan a Australia.

La ex número uno se enfrentaba con la alemana Laura Siegemund, cuando en el segundo set le pidió al juez de silla un descanso debido a la calidad del aire.

"El juez de silla nos pidió que jugáramos un juego más. Ya habíamos estado jugando durante dos horas. Desde mi punto de vista, abandonar fue una decisión sabia”, declaró Sharapova.

Mientras que Siegemund dijo que “era la primera vez que jugó en tales condiciones y debo admitir que sentí ahogo durante el segundo set”.

Maria Sharapova y Laura Siegemund no fueron las únicas afectadas por el humo de los incendios. La eslovena Dalila Jakupovic sufrió un intenso ataque de tos cuando se enfrentaba con la suiza Stefanie Vogele cuando vencía por 6-4 y 5-6 en la primera ronda de la previa del Abierto de Australia.

“Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratoria, es más, a mi me gusta el calor”, expresó Jakupovic.

Awful scenes in Melbourne. Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Dalila criticó a los organizados del Abierto de Australia que siguieran adelante con la jornada en Melbourne Park pese a las condiciones del aire.

De igual forma, el australiano Bernard Tomic y la canadiense Eugenie Bouchard necesitaron parar sus partidos para recibir asistencia médica como consecuencia de las dificultades respiratorias.