Suzy Cortez se tatua rostro de Messi cerca de su zona más íntima

La modelo Suzy Cortez nunca ha ocultado la admiración que siente por Lionel Messi, pero su pasión por el astro argentino llegó a un nuevo nivel, al tatuarse el rostro del futbolista cerca dela entrepierna.

Es segundo tatuaje que se hace la Eterna Miss Bumbum de la Pulga. El primero fue el nombre del jugador y el escudo del Barcelona en uno de sus glúteos.

