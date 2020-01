Atlas amenaza con no prestar jugadores al Tri Olímpico

Atlas amenaza con no ceder a sus jugadores para el Preolímpico de la Concacaf, al no tratarse de una Fecha FIFA. El técnico rojinegro, Leandro Cufré, quiere posponer sus partidos de Liga MX en caso de que le pidan más de cuatro jugadores para disputar el boleto a Tokio 2020. Pero como esa posibilidad ya no la contempla el reglamento, asegura que entonces no prestará a sus futbolistas.

“Tenemos tres (convocados), iban a ser cinco. Si nos piden más de cuatro para el Preolímpico, vamos a suspender la jornada, por la regla. Tiene que poner mucha atención la Federación en no convocarnos más de cuatro porque si no, vamos a postergar. Porque no se puede entrenar con cinco o siete jugadores que se te van a distintas categorías que nosotros los tenemos entrenando con Primera”, explicó de entrada.

Pero enseguida, se le recordó que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, explicó días atrás que esa regla ya no existe y su equipo no puede suspender partidos por tener a cuatro seleccionados. Entonces, vino la amenaza.

“No vamos a mandar jugadores nosotros. Si nos vamos al reglamento, si no es fecha FIFA, no vamos a mandar a ninguno. Tienen que comprender que no me voy a poner a discutir con la Federación porque para eso esta la gente de la institución. Simplemente si nos vamos atener a eso, por eso esta la regla. Si quitamos esa regla (de posponer partidos), nos vamos a la regla FIFA y no vamos a ceder a ningún jugador si no es Fecha FIFA, esa es la realidad. El Preolímpico no es de FIFA entonces no es obligación enviar. Si nos vamos a poner ante la regla todos duros, así va a ser, los dueños deben de entender que acá nos jugamos muchas cosas”, sentenció.

Finalmente, aseguró por otra parte, que tiene gente capacitada para cubrir la ausencia de Jesús Angulo, quien estará fuera de circulación de dos a cuatro meses, por lesión.

"Está muy claro, tenemos en esa posición a Brayton Vázquez, jugador de selección, está Gómez, está Conti, está Govea, está Nervo. Tenemos jugadores quizás no con mucha experiencia en Primera División: Israel Reyes que ya debutó, está Robles que también puede hacerlo de central. En ese lugar estamos bien. En ese puesto estamos bien cubiertos con jugadores que han hecho su trayectoria de central

