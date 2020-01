'Rafa' Nadal encabeza jugadores para el Abierto Mexicano de Tenis

Con Rafael Nadal como principal figura en la rama varonil y Sloane Stephens en la femenil, se dieron a conocer los jugadores que estarán en la edición 27 del Abierto Mexicano de Tenis y la vigésima que se realizará en el Puerto de Acapulco, del 24 al 29 de febrero.

Por quinta ocasión Nadal, tenista mallorquín engalanará el certamen mexicano que el año anterior fue elegido nuevamente como el mejor torneo ATP 500 por los propios deportista que estuvieron presentes.

Nadal se ubica en la cima de la clasificación mundial y a sus 33 años sigue mostrando su mejor tenis alrededor del mundo. Como el sembrado número dos se encuentra Alexader Zverev, quien en noviembre pasado estuvo en México para la exhibición junto a Roger Federer y será su tercera participación en Acapulco.

En la rama femenil, las estadounidenses Madison Keys y Sloane Stephens partirán como las favoritas. Keys estará en México por primera ocasión. Suma 5 títulos y la final del US Open 2017, además de que recientemente también fue finalista en Brisbane.

En tanto que Stephens jugará por cuarta vez el torneo, del cual se consagró campeona en el 2016.

En el caso de mexicanos presentes, está confirmada la actuación de Santiago González para ser parte en dobles.

Por otro lado, también se implementarán novedades para este abierto 2020, pues se llevará a cabo el Día de la Familia el 22 de febrero, que consiste en promover un estilo de vida saludable con atención a los padres, además del Kids Day que se realizará el domingo 23.

"La lista de este año en el cuadro masculino es una mezcla de mucha experiencia, comenzando por Rafael Nadal. Jugadores establecidos en el tour como Zverevm Kyrgios, Isner, Dimitrov y Wawrinka, y jóvenesmcon mucho talento como Berrentini o De Minaur. Estoy convencido que tendremos un gran espectáculo”, explicó el director del torneo, Raúl Zurutuza.

La venta de boletos se abrirá a partir de febrero en la página del evento

Quinta participación en Acapulco, hizo semifinales de 2012. | En 2019 alcanzó las finales de Róterdam y Amberes; sorprendió a Djokovic en la R4 del US Open para lograr su 5ª victoria en sus últimos 6 duelos de Grand Slam vs No. 1 mundiales.

