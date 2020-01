“Estamos dolidos por salida de Guzmán”: Luis Fernando Tena

El técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, tenía muchos planes con Víctor Guzmán. Pero al verse involucrado en un caso de dopaje, el Rebaño Sagrado canceló la operación de compra y el “Pocho” volverá al Pachuca. Ahora, el estratega reconoce que existe pesar en la institución por no poder contar con el futbolista.

“Sí nos ha dolido mucho. Las cuatro semanas que estuvo Víctor con nosotros, tuvo un comportamiento extraordinario. Es un muchacho noble, trabajador, se lleva bien con los compañeros, se adapto rápido. Tiene una potencia extraordinaria, es un jugadorazo, estábamos muy contento con su contratación y sólo nos queda apoyarlo. Ya se manifestaron las directivas, los compañeros han apoyado y eso nos queda: apoyarlo. Ojalá se resuelva pronto, que sea favorable y ojalá un día pueda volver, aquí siempre tendrá las puertas abiertas”, explicó.

“Estamos dolidos por todo este caso de Víctor Guzmán, sorprendidos y a la vez con la decisión de apoyarlo. Los compañeros han hablado con él, le mandan mensajes, tiene muchos amigos aquí. Estamos dolidos, sorprendidos, es un extraordinario jugador que desgraciadamente no tendremos, pero el plantel es fuerte. Es una lastima, una pena, nos vamos a preocupar por la persona que es Víctor, debemos ayudarlo y siempre tendrá las puertas abiertas aquí. Después, tenemos jugadores buenos para suplirlo y la exigencia debe ser igual”, añadió el técnico de Chivas.

No pedirá refuerzos

Por otra parte, Luis Fernando Tena reveló que en sus planes no está pedir un refuerzo que venga a suplir la baja de Víctor Guzmán. Confía en el plantel que tiene, aunque tampoco quiso descartar la posibilidad de que llegue alguna sorpresa antes del límite para registrar jugadores.

“De entrada, estamos bien así, seguimos teniendo un plantel muy fuerte. Nunca se cierran las puertas, porque nunca se sabe cuándo sale una sorpresa. Hay hasta el 31 de enero, pero el plantel está fuerte. Sí nos dolió mucho, hacíamos muchos planes con él. Lamentablemente se da esto, pero seguimos teniendo un plantel muy fuerte y trabajamos para que funcione como equipo”, señaló.

“No voy a pedir más jugadores, así estamos bien. No cierro la puerta porque puede haber sorpresa hasta el 31 de enero, pero así estamos bien. No pido a nadie y no cambia los planes, tenemos muy buenos jugadores. Nos hubiera encantado contar con él, fue extraordinario, estábamos felices con su contratación, pero hay que adaptarnos. No es mi idea pedir más jugadores, así estamos bien”, finalizó Tena.