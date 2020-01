Carlos Vela no descarta participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Carlos Vela puede estar más cerca de regresar a la Selección mexicana de futbol después de que aceptara que le gustaría jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El futbolista del LAFC de la MLS declaró “sería bonito ir a Juegos Olímpicos”.

"Si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Si me lo plantean… no hay locuras en esta vida ”, comentó en entrevista exclusiva para la revista GQ México.

El jugador de 30 años aseguró que está orgullo de ser mexicano pero que se ha distanciado del Tricolor porque no quiere quitarle la oportunidad a los jóvenes.

“Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Cualquier otra idea en torno a eso es falsa. En cuanto a la selección, lo que tengo seguro es que no quiero tapar a la gente joven. Las nuevas generaciones pueden lograr más si se les da el espacio. Actualmente puedo ser uno de los mejores jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mundial es en tres años. Y a largo plazo no puedo tener certezas”, sentenció.

Carlos Vela se prepara para el inicio de campaña de la MLS después de que en 2019 rompiera el récord de goles de la temporada regular al marcar 34, tres más de los que consiguió Josef Martínez, del Atlanta United, en 2018.