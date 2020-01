Miguel Layún duda en regresar al Tricolor tras ser traicionado

Miguel Layún, jugador del Monterrey, reveló después de la final del Apertura 2019 que fue traicionado en la Selección Mexicana. Casi tres semanas después el defensa vuelve a hablar del tema y duda en regresar al conjunto tricolor.

“No sé con qué objetivo, ni con qué visión, hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que me parecen una falta de respeto importante. Se dicen cercana a ti y llegan a clavarte un puñal a la espalda”, declaró Layún Prado en entrevista para TUDN.

La palabras de Layún se deben a que considera que le “tendieron la cama” por la fiesta en Nueva York en la que estuvo involucrado junto a Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Marco Fabián y Héctor Moreno.

Por este motivo duda que regresará a la Selección mexicana, pero en caso de que lo haga no cree que la gente le dé la cara y le ofrezcan un disculpa.

“Tampoco voy a hinchar el pecho y decir que yo hago falta en la selección y le voy a dar la espalda, no. Simplemente no sé si hoy regresaría a selección por lo que sucedió. Además, estoy seguro que el día que yo me pare en selección, la gente que lo hizo no me va a dar la cara para ofrecerme una disculpa, que es lo mínimo que yo esperaría”, señaló.