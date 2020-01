Ronaldinho revela detalles de cómo fue su relación con Messi en el Barcelona

Ver al Barcelona a principios de los 2000 representaba una gran emoción para muchos aficionados culés e incluso para rivales. Pues la presencia de Ronaldinho en el conjunto blaugrana marcaba una gran diferencia a tal grado de que fue el principal pilar para que de la mano de Frank Rijkaard, los catalanes consiguieran en ese entonces su segunda Champions League y ‘Dinho’ fuera considerado el mejor jugador del planeta.

Aquel Barcelona contaba con un Lionel Messi que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del futbol y su calidad nunca estuvo en duda, pues cuando entraba al campo y lograba conectarse con el astro brasileño, situaciones mágicas ocurrían en el terreno de juego.

En entrevista para la revista Panenka, Ronaldinho recordó de buena manera su paso con el Barça, a tal grado de que lo detalló como “algo muy lindo dede el primer día, desde el primer partido fue algo más que especial”, explicó.

Asimismo, al ser cuestionado sobre su relación con Lionel Messi, Ronaldinho reveló que forjó una gran amistad dentro y fuera del campo con el actual líder del vestuario del Barcelona. explicando que desde el primer momento en que Lio pisó una cancha, el mismo ‘Dinho’ se percató del gran potencial que llegaría a tener el argentino.

“Fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido. tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza que luego conquista el mundo”, sentenció.

Aunque siempre existió la duda de si la relación de Ronaldinho era buena con Messi, el propio brasileño se encargó de desmentir dichos rumores sobre posibles conflictos de vestuario, afirmando que incluso en sus ratos libres fuera de los entrenamientos convivían como cualquier grupo de amigos en un club.

“Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a dia, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Me quedaría con lo tranquilo que es. eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos”, agregó el ex jugador del Querétaro.

