Selección mexicana de beisbol entra al Top 5 mundial

La Selección mexicana de beisbol llegará a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 como la quinta mejor representación, luego que la Confederación Mundial de la especialidad (WBSC) anunció el ranking.

Esta clasificación es porque la novena mexicana logró su plaza a la cita japonesa y la medalla de bronce en el torneo Premier 12. Ahora el cuadro nacional tiene la misión de subir al podio olímpico este verano de la mano del manager Juan Gabriel Castro.

México subió un puesto, luego que el año pasado cerró en la casilla seis y suma tres mil 375 puntos. La mejor novena es Japón con seis mil 127 unidades, seguida de Estados Unidos con cuatro mil 676. En la tercera posición se ubica Corea con cuatro mil 622 unidades y en la cuarta está China Taipéi con cuatro mil 352.

El conjunto mexicano supera a novenas que por tradición son referentes del beisbol en América como el caso de Cuba que se coloca en la plaza ocho, con dos mil 641 puntos.

Le sigue el equipo de Venezuela en el nueve, con dos mil 624; República Dominicana en el 10, con dos mil 512 y Puerto Rico aparece en el 11, con dos mil 013.

