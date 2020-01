El 'guiño' de Carlos Rodríguez a Chivas

¿Guiño al Guadalajara?. Carlos Rodríguez considera que el sueño de todo futbolista mexicano es defender los colores de Chivas, uno de los equipos con mayor popularidad en nuestro país, además de ser el segundo más ganador, con 12 títulos de Liga MX.

"Chivas es el equipo en donde todo jugador mexicano quiere estar", aseguró a ESPN el juvenil, quien se ha convertido en uno de los mejores futbolistas aztecas de la actualidad, pues sus destacadas actuaciones con Monterrey lo han llevado a adquirir esa etiqueta.

Y es que Charly Rodríguez comenzó su aventura en el balompié en una escuela de Chivas, la cual no era filial del Guadalajara, razón por la que se ha confundido de dónde surgió. "Vi notas que decían que Chivas me había dejado ir, pero es una escuelita que está muy cerca de mi casa, que no es filial de Chivas, es punto y aparte".

"Estuve ahí porque jugaba con una categoría más arriba, porque aún no había mi categoría, empecé ahí. Ahí estuve cuatro años, pero a los nacionales y eso iba con Monterrey hasta que ya le dije a mis papás que estaba muy a gusto con los amigos que hice, ahí ya seguí con los de mi categoría. Me tocó un torneo de Copa Bimbo Rayados, donde me visorearon. Ese es el tema de Chivas, empecé ahí más que nada por la cercanía que tenía", añadió el futbolista de 23 años de edad.

SUEÑA CON TOKIO 2020

Pese a ya ser considerado por Gerardo Martino con el Tri mayor, Carlos Rodríguez sueña con la Selección mexicana Sub 23, que buscará su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, de conseguirlo, ser parte del cuadro que dirige Jaime Lozano para asistir a la justa internacional.

"Me tocó una concentración ir a la Sub-23, ahí el técnico me preguntó si era un sueño para mí jugar esas olimpiadas, le dije que sí. Hablando con otros compañeros de selección, como Araujo, que a él le tocó vivir, dice que es lo más parecido a un Mundial, que es una experiencia única inolvidable y bueno sé que puede ser la única vez que pueda jugar unas olimpiadas y obviamente tengo ese sueño de estar ahí", puntualizó.

