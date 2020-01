Los jugadores mexicanos más destacados que han jugado en la MLS

En las próximas horas, Javier Hernández se convertirá en el nuevo delantero del LA Galaxy, equipo que también cuenta con la presencia de Jonathan Dos Santos y el joven Efraín Álvarez, por lo que de nueva cuenta el conjunto angelino tendrá a tres jugadores mexicanos, pues recientemente Uriel Antuna dejó la MLS para fichar por las Chivas.

De esta manera, el Chicharito se sumará a una larga lista de jugadores mexicanos que han tenido un destacado paso por el futbol estadounidense, siendo Carlos Vela, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y Rafael Márquez de los más destacados en los casi 24 años desde que empezó a rodar el balón en las canchas de la MLS.

Los 10 mexicanos más destacados en la MLS

Carlos Vela

Carlos fue el máximo goleador de la MLS en 2019 / Getty Images

El atacante originario de Cancún llegó hace dos temporadas con el entonces debutante equipo del LAFC procedente de la Real Sociedad. Y tan solo dos años le han bastado a la ‘Hiena’ para ser considerado el mejor jugador de la temporada pasada, superando a jugadores como Zlatan Ibrahimovic y Josef Martínez.

Cuauhtémoc Blanco

Mexsport

En 2007 se dio uno de los bombazos en el mercado de la MLS. Pues Cuauhtémoc Blanco anunció su incorporación al Chicago Fire, siendo uno de los jugadores estelares de la liga junto a David Beckham, quien había dejado al Madrid para empezar una nueva vida en Estados Unidos, en donde en este 2020 tendrá a su propio equipo.

Jorge Campos

Mexsport

El ex arquero de la Selección Mexicana y leyenda de los Pumas, tuvo un brillante paso durante sus cuatro temporadas en la MLS, en las cuales en tres de ellas (1996 a 1998) estuvo vinculado con el LA Galaxy y posteriormente dio el gran salto al Chicago Fire para salir campeón con dicho club.

Hugo Sánchez

Mexsport

Por si no lo recordabas, el `Pentapichichi’ también fue parte de la legión mexicana que ha pasado por la MLS. En 1996 fichó con el extinto Dallas Burn, equipo que actualmente es conocido como FC Dallas, sin embargo, el ex del Real Madrid no pudo destacar como en sus mejores épocas.

Carlos Hermosillo

Getty Images

Al igual que en la actualidad, en la década de los 90 el LA Galaxy se caracterizó por contar con más de un jugador mexicano y en aquel entonces, la dupla conformada por Jorge Campos y Carlos Hermosillo llamó la atención de la comunidad mexicana en Los Ángeles. El ex de Cruz azul tan solo pudo marcar 19 tantos en los dos años en los que estuvo en Estados Unidos.

Giovani Dos Santos

Mexsport

Tras dar por terminada su carrera en el futbol europeo, Giovani Dos Santos fue fichado como jugador franquicia por el LA Galaxy y jugó a lado de grandes figuras como Steven Gerrard y Robbie Keane.

Jonathan Dos Santos

Mexsport

El factor de la llegada de Gio al LA Galaxy hizo que su hermano menor también decidiera abandonar al Villarreal para así cumplir su sueño de jugar junto a Giovani, hecho que ahora quiere replicar en el América.

Rafael Márquez

Mexsport

Tras una brillante carrera en Europa con el Barcelona, el New York Red Bull fue el equipo que decidió apostar por Márquez como jugador franquicia, sin embargo, su paso fue bastante fugaz en dos temporadas, en donde no quedó satisfecho con el nivel con el que contaba la MLS en aquel entonces.

Marco Fabián

Getty Images

La temporada 2018 de la MLS dio la gran campanada con la contratación de Marco Fabián de la Mora con el equipo del Philadelphia Union, con el que incluso llegó a la etapa de los Playoffs y se quedó a tan solo un paso de pelear por el título.

Erick ‘Cubo’ Torres

Getty Images

Por mucho tiempo fue el jugador mexicano más destacado en la MLS. Pues su paso con el Houston Dynamo mostró su mejor versión tras salir de Chivas, en donde incluso fue el goleador de la liga estadounidense.

