Faitelson llama payaso a Morales y él le recuerda el golpe de Cuauhtémoc

David Faitelson y Álvaro Morales son dos de los talentos más polémicos de la cadena ESPN y este lunes volvieron a protagonizar un nuevo pleito durante el programa Futbol Picante.

Mientras Morales hablaba de las Chivas, Faitelson lo llamó payaso. A lo que Álvaro respondió señalando que David siempre recurre a descalificar a las personas cuando no tiene argumentos, además de que le recordó el golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco en 2003.

“Cuando me descalifican yo aguanto, pero cuando a él le recuerdas a Cuauhtémoc Blanco chilla y chilla. Payaso fue en lo que te has convertido y toda tu carrera será recordada por Cuauhtémoc Blanco, David”, dijo Álvaro Morales.

Ver a partir del minuto 44:

El guatemalteco no se detuvo con David Faitelson y luego se fue sobre Mauricio Ymay. El ex comentarista de Televisa Deportes aseguró que Álvaro quería imitar a los del programa español el Chiringuito.

Morales reaccionó diciendo que de los que estaban en la mesa, Ymay era el que copiaba estilo y que deseaba ser como el argentino Martín Liberman.

"Yo no quiero copiar al Chiringuito, usted quiere copiar a Martín Liberman. A mi no me importa, vamos a seguir descalificando; nos llevamos, nos aguantamos”, agregó Morales.