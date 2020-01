VIDEO: Eugenio Derbez brinda cálida bienvenida a Chicharito a Los Angeles

El fichaje de Javier Chicharito Hernández con LA Galaxy ha sido una noticia grata para muchos. Muestra de ello fue la cálida bienvenida que le brindó el comediante mexicano, Eugenio Derbez, quien también fue el encargado de narrar el video con el que el equipo estadounidense oficializó la llegada del atacante azteca.

"Imaginemos cosas chingonas"💥 Con este video, LA Galaxy oficializó la llegada de Javier 'Chicharito' Hernández https://t.co/uj2YtP8oKTpic.twitter.com/EsVcn3UZ35 — Publisport México (@Publisport_MX) January 21, 2020

"Bienvenido a Los Angeles mi querido Chicharito. No sabes el gusto que me da de tenerte aquí, siempre has sido una inspiración para mí y para todos los mexicanos, de que sí se pueden lograr los sueños", mencionó Derbez.

Añadiendo: "verte jugar en Europa ha sido un orgullo, un deleite, y saber que ahora vienes a Los Angeles no sabes como nos inspira, porque Los Angeles, además de ser una de las ciudades con más mexicanos en el mundo, por lo que te haremos sentir como en tu casa, aquí vienes a soñar. El hecho de tenerte aquí nos inspira a todos. Gracias por venir a Los Angeles".

