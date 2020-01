Héctor Herrera sueña con ir a los Olímpicos de Tokio 2020

Héctor Herrera, mediocampista del Atlético de Madrid, externó su deseo por asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la Selección mexicana Sub 23 dirigida por Jaime Lozano, buscará hacer historia, aunque previo a ello, deberán ganarse su boleto a la justa internacional.

Te puede interesar: Manny Pacquiao podría pelear en el 2020 ante Mayweather y McGregor

"Me encantaría. Si me preguntas qué refuerzos estarían para la Selección, obviamente que me incluiría a la lista. Sería un sueño poder participar y poder ganar nuevamente unas olimpiadas", mencionó HH en entrevista con Fox Sports.

Y es que Herrera fue parte del histórico oro conseguido en Londres 2012, por lo que sueña con emular dicho logro. "Después de haber vivido esa experiencia, supongo que es más fácil asimilar lo que vas a enfrentar y vas a vivir. Y podría pasar esa experiencia a los jóvenes que van por muy buen camino. Busco en ser un referente e importante para el país".

Las declaraciones del canterano de los Tuzos del Pachuca se unen al mismo deseo de Carlos Vela y Jonathan dos Santos, pues ambos futbolistas, anteriormente también externaron su deseo de defender los colores del Tricolor en la justa que se celebrará en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto de 2020.

TE RECOMENDAMOS