Chicharito realizó su primer entrenamiento con el LA Galaxy

Llegó el día en el que Javier Hernández será presentado como nuevo jugador del LA Galaxy, en su llegada a las instalaciones del conjunto angelino, el ex delantero del Sevilla aprovechó para conocer a sus nuevos compañeros y a su técnico, Guillermo Barros Schelotto, con quienes buscarán el tan ansiado titulo de la MLS Cup en la temporada que está por arrancar en el futbol de los Estados Unidos.

Te puede interesar: Martín Barragán se disculpa por no impedir expulsión de canterano

El Chicharito realizó una corta sesión de entrenamiento en su primer día en el que lució contento en todo momento e incluso tuvo el tiempo para reencontrarse con viejos conocidos como los son Jonathan Dos Santos y Dennis te Kloese, con quienes ha convivido en el pasado en Selección Mexicana.

🙌 One of us. pic.twitter.com/mHCyc3XwbC

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 23, 2020