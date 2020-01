‘Regresé de Europa como leyenda del futbol mexicano’: Chicharito

Javier Hernández fue presentado ayer por la tarde como el emblemático fichaje del LA Galaxy de cara a la temporada 2020 de la MLS, esto luego de que a medio día llegara a las instalaciones de la institución para conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto.

Durante su presentación, el Chicharito dejó en claro que el Galaxy era la única posibilidad para jugar en este mercado invernal, descartando así que Chivas lo haya buscado, viendo su regreso en el momento oportuno de su carrera y definiéndose como una leyenda del futbol mexicano, además de confirmar que es el inicio de un retiro que él aún espera sea dentro de algunos años.

“Regresé de Europa como una leyenda del futbol mexicano por mucho que esto les pueda molestar a muchos. hice lo que estuvo a mis manos, Nunca me gusta hablar del hubiera. No tuve las oportunidades de jugar suficiente pero es parte del futbol”, explicó en conferencia de prensa el máximo goleador de la Selección Mexicana.

“No podía jugar en otra institución que no fuera LA Galaxy. Chivas me ha buscado una sola vez y fue antes del Mundial me quise quedar en Europa porque venía el Mundial. Si hay una opción sabía que iba a ser esta. Nunca hubo decisión más que continuar en Sevilla o venir” , agregó.

Además, Javier Hernández se dijo consciente de las grandes figuras que han pasado por la institución de Los Ángeles, pero destacó que en ningún momento buscará compararse con jugadores que han dejado su nombre escrito en la historia del club.

“Este club ha tenido una gran historia con jugadores emblemáticos como Steven Gerrard, Landon Donovan, Zlatan Ibrahimovic, Robbie Keane, no quiero comparaciones con ninguno, solo quiero jugar futbol de la manera en lo que sé hacerlo”, explicó.

