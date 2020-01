Encuentran a futbolista muerto afuera de centro comercial

Jordan Sinnott era un futbolista inglés que apareció afuera de un centro comercial la noche del viernes, luego de sufrir fractura en el cráneo, aunque horas más tarde de ser hallado, fue declarado muerto en un hospital del condado de Nottinghamshire.

Fue alrededor de las 23:30 horas del viernes 24 de enero cuando un grupo de alrededor de ocho personas estaban reunidas en el estacionamiento del Domine Cross, donde se encontró el cuerpo de la víctima, quien jugaba en el Matlock Town de la séptima división inglesa.

La policía dio a conocer el informe de las investigaciones, debido a que otras dos personas sufrieron lesiones. Un hombre de 27 años terminó con la nariz fracturada y otro de 44 con la mandíbula rota.

“Se inicia la investigación por asesinato luego de la muerte en el centro. El enfoque de nuestro equipo de investigación seguirá siendo identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia y, si bien hemos realizado un arresto, estamos apelando a cualquiera que haya estado en el centro de la ciudad de Retford anoche. Este incidente ocurrió en un momento muy concurrido y creemos que todavía hay una serie de testigos que aún no se han presentado y que pueden tener información vital sobre cómo un joven llegó a perder su vida de manera tan trágica”, comentó Justine Wilson, el detective a cargo.

Sinnott debutó en el 2013 con el Hudderfield Town en la segunda división de Inglaterra, más tarde se enroló con otras escuadras de divisiones inferiores. Su equipo, el Matlock Town, publicó un video recordando uno de los magníficos goles que marcó.

“No eras sólo un futbolista, eras nuestro amigo y hermano. Nos diste recuerdos increíbles y anotaste el primer hat-trick de tu carrera en tu último juego para el club. Descansa tranquilo Jordan, te amamos, echamos de menos y nunca te olvidaremos” publicó la escuadra británica.

This is how we will remember you Jordan, scoring a brilliant goal with that smile on your face and all the lads gathering around you to celebrate. #RestInPeaceJordanSinnott pic.twitter.com/vfwr5zIrYz

— Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020