La NBA pospone el Lakers-Clippers tras muerte de Kobe Bryant

El partido que debían disputar este martes los Lakers y los Clippers en el Staples Center de Los Ángeles -el primero que jugaría el que fuera equipo del fallecido Kobe Bryant en el escenario de sus mayores éxitos- ha sido aplazado sin fecha debido al dolor que inunda a la franquicia californiana, informó este lunes la Liga estadounidense.

"La decisión se tomó por respeto a la organización de los Lakers, que está profundamente afligida por la trágica pérdida de la leyenda del equipo Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero el domingo", explicó la oficina de comunicación de la NBA en sus redes sociales.

El texto añade que este partido de la fase regular, el primero que se suspende desde que se conoció la noticia de la muerte de Kobe Bryant, se disputará más adelante, aunque no se especifica la fecha.

