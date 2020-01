Habrá documental del mexicano que robó jersey de Tom Brady

De México, para el mundo. En 2017, luego de que New England Patriots conquistó su quinto Super Bowl, se reportó el robo del jersey de Tom Brady, el quarterback y estrella del equipo. Para después dar a conocer que el autor de dicha acción fue el mexicano Mauricio Ortega, ex director del diario azteca La Prensa.

El acontecimiento fue noticia mundial, pues Brady es reconocido como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, razón por la que la cadena Fox Sports decidió lanzar un documental sobre ello, titulándolo: "Alguien robó mi camiseta de juego".

Dentro del capítulo documental, hablará Mauricio Ortega, pues explicará la razón por la que hurtó el jersey del quarterback de 42 años de edad. "Ahora entiendo que idolatré al juego, a los jugadores. Creo que esto es muy similar o igual a una adicción. Invertí en eso y quería tener más y más, y tener lo que nadie podía, como el jersey de Tom Brady", son parte de las palabras del mexicano.

"Someone stole my game jersey."

FOX Sports Films and its MAGNIFY series present "THE GREAT BRADY HEIST" — the tale of the Tom Brady jersey heist, an untold chapter in the greatest Super Bowl ever. Premieres February 1st on FOX pic.twitter.com/kz30o4szGw

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 27, 2020