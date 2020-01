"Mahomes tiene todo para convertirse en un ídolo de la NFL": Joaquín Castillo

Joaquín Castillo tiene amplia experiencia en el mundo del futbol americano, por lo que es una voz autorizada para hablar sobre este duelo que se augura espectacular de principio a fin; sin embargo, se inclinó, sin temor a equivocarse, por Kansas City.

“Me gustaría que el Super Bowl lo ganara el equipo de Kansas City por Patrick Mahomes, creo que es importante para la liga el que se creen ídolos, que surjan y creo que este muchacho tiene todas las aptitudes que puede tener un jugador de esta posición para que se convierta en un gran ídolo”.

¿Esperaba este duelo en la gran final?

— La verdad no. Mi predicción al inicio de la temporada fue Jefes de Kansas City contra Santos de Nueva Orleans y me falló. Lo que pasa es que San Francisco es un equipo que jugó muy bien, han tenido una gran temporada.

¿Cree que la experiencia imperará ante la juventud, en el caso de los entrenadores Kyle Shanahan y Andy Reid?

— Son dos entrenadores diferentes, lógicamente la experiencia es de Reid, eso cuenta porque ya tiene muchos años en este deporte y por otro lado la llegada de un muchacho joven, un entrenador joven, que ha aprendido mucho del papá, Shanahan papá fue un gran entrenador cuando estuvo con los Broncos de Denver. Los dos tienen su parte, han hecho un gran trabajo, han llevado a su equipo hasta estas instancias, hasta el Super Bowl y eso cuenta y habla muy bien de ello, pero creo que la experiencia de Reid posiblemente cuente en este juego.

En caso de que Jimmy Garoppolo lleve a los 49ers al título, ¿podríamos ponerlo al nivel de Joe Montana o Steve Young?

— Todo el que gana este juego puede ser considerado como un gran jugador. Garoppolo tiene las condiciones para hacerlo, es un muchacho que ha demostrado que puede ser un quarterback de elite. El hecho de llevar a su equipo hasta el Super Bowl habla bien de él. Ahora, Garoppolo cuenta con un gran talento alrededor. Cuando tienes un equipo que corre tan bien la pelota como San Francisco, eso le quita mucha presión al QB, eso es parte de lo que ha hecho SF para que Garoppolo tenga esta gran temporada.

¿Cuál es el mérito de Patrick Mahomes en el éxito de Kansas City en estas dos últimas temporadas?

— Ese chavo es maravilloso. Tengo muchos años viendo futbol y nunca había visto un quarterback tan joven y con esta facilidad de jugar esta posición tan complicada, la más difícil de jugar. Y este muchacho lo hace ver tan fácil. Además es un cuate que se echa el equipo al hombro y gana los partidos él. No es como Garoppolo que trae mucho talento alrededor de él.

¿Estamos viendo a las próximas grandes figuras de quarterbacks que vendrán a sustituir a Brady, Manning o Roethlisberger?

— Sin duda, este es el ejemplo de la nueva generación de quarterbacks, diferentes, mucho más versátiles, que lanzan la pelota de cualquier manera, no necesitan estar bien parados, las mecánicas a lo mejor no son las que todo mundo conoce, pero todo lo hacen fácil. Estamos viendo la camada de QB’s que empiezan a dominar la liga, son ejemplos de quarterbacks de colegial que tienen estas características.

¿En este tipo de partidos pesan las estadísticas?, en el caso de KC llevan 50 años sin jugar un Super Bowl y SF es un equipo acostumbrado a jugar finales.

— No cuenta mucho eso. Los equipos, los jugadores, los coaches que ganaron títulos para San Francisco ya no están en el equipo. Lo mismo pasa con los Jefes, realmente eso no cuenta. Las estadísticas son parte importante del por qué los equipos han llegado aquí. Cuando ves un equipo como San Francisco, es la defensiva número uno de la liga, la defensiva número uno contra el pase, la número dos en tercera oportunidad, a la ofensiva son la cuatro de la liga, es el segundo mejor equipo corriendo la pelota, o sea, son estadísticas interesantes.

Por otro lado la expresividad y lo que hace Kansas City, es el equipo que más anotaciones consigue con jugadas largas, con pases de más de 50 yardas, o más allá de 20 yardas. Son estadísticas interesantes que los ha llevado a estar aquí. Ya dentro del partido las estadísticas se borran totalmente y ya es un juego diferente. Vamos a ver que pasa.

¿La muerte de Kobe Bryant quitó reflectores al Super Bowl?

— No creo, lo que pasa es que ahora lo que le pasó a Kobe Bryant es parte del Super Bowl. Seguramente muchos jugadores van a expresar su dolor haciendo demostraciones en el partido. Seguramente saldrán algunos con la camiseta de Kobe Bryant, a lo mejor dan un minuto de silencio en su memoria, va a ser parte importante de este evento.

¿Raheem Mostert o LeSean McCoy?

— Creo que la actuación que ha tenido Mostert es sobresaliente, ahorita y sobre todo como ha cerrado la temporada creo que la línea ofensiva de los 49’s de da mucho más apoyo a Mostert.

-¿Quién es su favorito para ser campeón?

— Me gustaría que ganara Patrick Mahomes el partido, primero por lo que ha hecho, el año pasado fue el Jugador Más Valioso y lo que hizo esta temporada de regresar de una lesión de rodilla y montarse el equipo al hombro cuando no está jugando muy bien y, sin embargo; lo compone, lo reacomoda y ganan un partido después de ir perdiendo, son cosas que le dan un plus a este equipo de Kansas City para el partido de hoy.