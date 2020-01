VIDEO: Chávez jr. graba tremendo regaño de su padre

Luego de la polémicas declaraciones de Julio César Chávez Jr. donde afirmó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador permitiera que se usen los billetes falsos, la pobreza desaparecería en México, ahora causó impacto en redes sociales al grabar un regaño de su padre.

En una grabación captada por el propio junior, JC Chávez lo llamó grosero y lo tachó de siempre estar detrás del teléfono con sus videos, por lo que le dijo varias groserías ante el cuestionamiento del boxeador de 33 años ¿por qué?

“Por mis huevos, hijo de tu pu** madre. Por pinche grosero que eres… grabando todo loco. Ve los ojos que tienes, pinche vato”, expresó en el video la leyenda Chávez González.

Sin embargo, el junior señaló que su papá ‘se enoja de más’ y muestra una personalidad enfadada, que no siempre es la real: “Mi apá es bien buena onda, bien buena gente. Es un padre responsable, mis respetos para él, es mi ídolo, es mi campeón. Me puede decir lo que él quiera (sic). Él no es así. No se confundan, todo el día hablo con él, todo el día me regaña”.