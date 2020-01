Racing Point pasará a nombrarse Aston Martin en la Fórmula 1

A partir del 2021 habrá una serie de cambios en la Fórmula 1. Y se suma uno nuevo, pues Racing Point pasará a nombrarse Aston Martin, equipo al que pertenece el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez y Lance Stroll, hijo Lawrence Stroll, propietario de la escudería británica.

Dicha negociación ya venía sonando, pero esta se cerró en una reunión de directivos que sostuvieron la noche del pasado jueves. Para la temporada 2020, el nombre de Racing Point continuará, pues será hasta el próximo año cuando se concreten los cambios.

De acuerdo con la información de Motorsport, Lawrence Stroll invirtió 230 millones de dólares en Aston Martin. Es decir, compró el 16.7% de la compañía, convirtiéndose en el nuevo presidente ejecutivo. Dicha noticia causó felicidad entre los aficionados al deporte motor, pues con esto se concreta el regreso de Aston Martin a la Fórmula 1, luego de estar ausente por más de 60 años, ya que su última aparición la tuvo en 1960.

La Fórmula 1 también oficializó la noticia. Asegurando que Racing Point respetará el contrato del piloto tapatío Sergio Pérez, quien en 2019 firmó su renovación con la escudería por tres años más, por lo que tiene asegurado hasta 2022.

BREAKING NEWS@RacingPointF1 to become Aston Martin Racing in 2021https://t.co/Ys9cmoFHeX

— Formula 1 (@F1) January 31, 2020