Ricardo La Volpe confiesa que lloró por la eliminación ante Argentina en 2006

Una de las generaciones de la Selección Mexicana que mejor futbol mostró fue durante el proceso de Ricardo Antonio La Volpe, quien fue el timonel que hizo ilusionarse a más de uno con el tan ansiado quinto partido y que tras un golazo de Maxi Rodríguez ante Argentina en los cuartos de final quedó eliminada.

Tras este hecho, el estratega argentino, recordó y confesó que tras aquella dura derrota, llegó a las lágrimas tras el deseo que tenía de jugar unos cuartos de final con el conjunto mexicano.

Te puede interesar: ¿Quién es Bernardo Gradilla? El portero mexicano que fue diagnosticado con cáncer

“Son logros que quería yo con México, el famoso quinto partido. Cómo no lo voy a lamentar. Superiores queda chico, pero bueno así es el futbol, yo le eché la culpa a mi lateral. Fue un pase de 30 metros y él no fue a presionar”, explicó el ex técnico del Toluca en entrevista con TyC Sports.

La Volpe y el INOLVIDABLE gol de Maxi Rodríguez: "Lo que más me lamento es que lo hizo de zurda, no sabía ni dónde estaba parado y la pateó de ahí", en @LiberoTyC. pic.twitter.com/uJrndNDmFJ — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2020

El hecho que lamenta más La Volpe fue la genialidad que sacó de su botín Maxi Rodríguez, de quien no se esperaba tal genialidad, pues desde su punto de vista, México fue superior en todo el trámite del encuentro.

“La paró y le pegó de zurda, eso es lo que más lamento, le pegó como los dioses, no sabía ni donde estaba parado y la pateó de ahí”, añadió el argentino.

Te recomendamos