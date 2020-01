¡Se queda! Iturbe no cierra fichaje en Italia y regresa a Pumas

Juan Manuel Iturbe no saldrá de Pumas. El conjunto capitalino informó mediante un comunicado que el futbolista paraguayo no pudo concretar su fichaje con el Genoa Cricket and Football Club de Italia, por lo que tendrá que reportar con los felinos para el Clausura 2020.

"En días pasados, nuestro jugador Juan Manuel Iturbe viajó a Italia a fin de realizar los trámites para su contratación con el Genoa Cricket and Football Club, de la primera división de aquel país. Sin embargo, las negociaciones no pudieron cerrarse de manera definitiva, por lo que el mediocampista sudamericano regresará a los Pumas", se lee en dicho comunicado.

Iturbe tendrá que reincorporarse con el conjunto del Pedregal, aunque es poco probable que reciba la oportunidad por Míchel González, técnico del equipo, debido a que el estratega español mencionó que el paraguayo no entraba en sus planes.

El cuadro universitario marcha como líder general tras la jornada 3 del torneo Clausura 2020, pues suma siete unidades con dos triunfos y un empate. Pero para la cuarta fecha tendrá una prueba complicada, ya que visita a Santos Laguna, equipo que los eliminó en octavos de final de la Copa MX. Además, Pumas no gana de visitante desde julio de 2019.

