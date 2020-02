VIDEO: El emotivo homenaje de los Lakers a Kobe Bryant en el Staples Center

A casi una semana del triste fallecimiento de Kobe Bryant, el Staples Center se convirtió en el escenario perfecto para que jugadores y afición de los Lakers le rindieran un emotivo y gran homenaje a la leyenda del basquetbol que perdió la vida en un accidente aéreo.

Te puede interesar: Juegos de Estrellas de la NBA hace cambios para honrar a Kobe Bryant

Todo inició con un video en el que el equipo de LA recordó a Kobe como jugador, pero sobre todo como persona, hecho que hizo que los aficionados presentes entonaran en repetidas ocasiones el cántico de 'MVP, MVP'.

Uno de los más conmovidos sin duda fue LeBron James, quien incluso rompió en llanto durante los homenajes a quien fuera su gran amigo. Incluso el 'Rey' brindó un emotivo discurso que conmovió a todos los presentes.

"Sé que en algún momento todos tenemos una memoria de Kobe, pero para mí esto es una celebración, es una celebración de los 20 años de sudor, sangre, lágrimas, trabajo, sacrificio y de la terminación que él hizo con todo su ser. Hoy celebramos el rey que vino aquí con 18 años de edad y se retiró con 38 años. Antes que empecemos a jugar, quiero decirles que los amo. Kobe un amigo personal, cuando llegué a esta liga siempre estuvo ahí, todas las batallas que tuvimos, solo pude ver todo el deseo de ganar que tenía, solo quería ser grande y mientras estoy aquí, me quiero unir a esa grandeza y conseguirla con mis compañeros, y continuar con su legado, porque eso es lo que él quería. Porque en el mundo de Kobe Bryant, 'Mamba Out', pero en el mundo de nosotros, nunca será olvidado, vive hermano", dijo un emotivo LeBron James.

Ya durante los homenajes, estuvieron presentes artistas de la talla de Usher, además de otro emotivo momento musical en el que LeBron no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

The entire tribute to Kobe, courtesy of @NBCSNorthwest. #rememberingkobe #MambaForever pic.twitter.com/bSdJ3aW3aX

— NBC Sports (@NBCSports) February 1, 2020