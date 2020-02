Analistas de ESPN ven favorito a Kansas City sobre San Francisco

Algunos de los comentaristas de ESPN aseguran que Patrick Mahomes será la diferencia en el juego de este domingo que se realizará en Miami a partir de las 17:00 horas en la casa de los Dolphins.

La fecha esperada por todos los fanáticos de la NFL alrededor del mundo ha llegado.

En entrevista con Publisport, los especialistas: Raúl Allegre, Eduardo Varela, Pablo Viruega y John Sutcliffe, hicieron un análisis de lo que podría presentarse en esta gran final, donde la mayoría concluyó que los Jefes son favoritos para ser campeones.

¿Esperaban esta final?

–Raul Allegre: Honestamente no, Kansas City si era de los equipos que se perfilaban. En el caso de San Francisco los veía como un equipo de entre siete y nueve victorias, quizá pasando de panzazo a los playoffs por varias razones: porque Jimmy Garoppolo venía de lesión, no sabía en qué nivel iba a estar, Nick Bosa venía de una segunda selección pero estuvo lesionado su última campaña en el colegial, no había un receptor además de George Kittle capaz de preocupar a las defensivas rivales.

–Eduardo Varela: Pensé que los Chiefs iban a perder con Titans por lo que estaban haciendo, por como jugó. No lo esperaba. Pero ya una vez que estamos aquí el duelo parece muy parejo, está más interesante porque los dos tienen buenas ofensivas y defensivas.

–Pablo Viruega: Si me lo preguntas al inicio de la temporada no, quizá los Chiefs si estaban dentro de esos equipos que podían llegar pero los Niners no, después de ganar cuatro partidos la campaña anterior. Conforme fue avanzando la temporada te vas dando cuenta de la calidad que tienen y no los puedes descartar.

–John Sutcliffe: Kansas City era un contendiente en la conferencia americana, hicieron ajustes necesarios en defensa, aprendieron de sus errores en la derrota del año pasado en el juego de conferencia con New England, por eso no me sorprende. San Francisco sí, yo veía fuerte a Filadelfia, a Nueva Orleans, Minnesota, pero lo lograron.

¿En caso de que Garoppolo gane podríamos ponerlo al nivel de Joe Montana o Steve Young?

RA: Dependería de cómo los lleve, mencionas a Joe Montana, quien se consagró con esa serie ofensiva para vencer al equipo de Cincinnati en 1989. Steve Young fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl que se jugó en Miami en 1995. Si vemos a Jimmy Garoppolo tener una serie ofensiva al final para remontar y ganar entonces se ganaría el reconocimiento de estar a la altura de esos dos inmortales.

EV: No, todavía no. Aquellos dos son dos monstruos, están hasta arriba, en lo más alto de la NFL y Jimmy Garoppolo pudiera estar aún perdiendo. Diez años más adelante si pierde éste, pero gana otros dos Super Bowls, pudiera ser.

PV: No. No es que Garoppolo sea malo como muchos dicen, creo que es muy buen QB y por algo Bill Belichick lo tuvo como suplente de Tom Brady. Lo que pasa es que si funciona el juego terrestre como ha venido haciéndolo ¿para qué ponerlo a lanzar?

JS: No, de él tendrías que decir 'es uno de los grandes movimientos a de John Lynch'. Sería de esos grandes cambios históricos. Este es mi Super Bowl 28 y me tocó cuando Steve Young le gana a los Chargers, entonces no. Un saco amarillo no te lo va a dar un SB. Ve a Eli Manning, tiene dos y dicen que no lo merece.

JS: Es Mahomes. Andy Reid hablaba de la visibilidad que tiene, hoy KC está en el SB porque fueron muy habilidosos, se movieron en el draft, consiguieron a Pat Mahomes y me queda claro que si no fuera él el QB no estarían aquí.

¿Qué les parece esta nueva generación de quarterbacks como Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Deshaun Watson?

RA: Nunca vas a olvidar a Manning, Brady, Roethlisberger, Brees, jugadores que tienen un juego clásico y no van a ser los últimos, surgirán otros más adelante, pero el factor de la movilidad de ofensivas que ya son una combinación con lo que era una tradición en la NFL.

EV: Estamos en otra era. Patrick Mahomes y Russell Wilson tienen la virtud de querer siempre lanzar, están leyendo pero son muy atléticos y después es impresionante como estiran la jugada. El QB es eso, primero lanzar y si no se puede, correr.

PV: Hoy en día viene esta transición y no nos sorprende que sean buenos corredores sino que saben lanzar, tiene precisión en el brazo, eso es lo que distingue a Mahomes, Russell Wilson, Deshaun Watson y Lamar Jackson va en ese proceso.

JS: El QB afroamericano tenía mucha habilidad física pero le costaba trabajo aprenderse jugadas bajo presión. Ahora llegan con otra educación, con otra ambición, con otras bases. jugando en el colegial, los veo más movibles, más atléticos. Cada vez hay más QB físicamente talentosos que también se preparan”.

¿Quién es su favorito para ganar este Super Bowl LIV que se juega en Miami?

RA: Cuando me toca narrar un partido no me gusta declarar quien es mi favorito con la idea de ser lo más imparcial posible.

EV: No hay favorito, esta parejo pero creo que van a ganar los Chiefs 35-31. Patrick Mahomes puede ser la diferencia.

PV: Creo que va a ganar el equipo de los Chiefs 34-30 el juego de esta tarde.

JS: Me gusta Kansas City.

Andy Reid ganará su primer trofeo Vince Lombardi que bien merecido lo tiene y será el comienzo de la época de Patrick Mahomes como uno de los más destacados mariscales de campo.