VIDEO: Boxeador manda a rival al hospital con tremendo nocaut

Con uno de los nocauts mas fulminantes en lo que va del año, los aficionados en Ghana tuvieron la oportunidad de observar el poder de los puños de su compatriota, el campeón Wasiru Mohammed.

En un tremendo combate Mohammed, campeón global súper gallo de la OMB derrotó al también ghanés John Amuzu en el cuarto round, cuando lo atrapó en las cuerdas y con una seguidilla de golpes terminó conectando un zurdazo en la mandíbula que mandó a Amuzu a la lona.

En las imágenes se puede apreciar la impactante caída y cómo el referí dio por terminada la pelea y se arrodilla para asistir al boxeador de 35 años mientras yacía en el suelo. Según medios locales, se debió llamar a una ambulancia y Amuzu fue derivado al hospital, donde fue asistido. El peleador ya se encuentra recuperado.

Con esta victoria Wasiru Mohammed suma su victoria número 11, récord que es aún más impactante si se toma en cuenta que 10 han sido logradas por la vía del cloroformo.

Congrats to WBO Global Jr. Featherweight Champion Wasiru Mohammed 🇬🇭 (12-0, 11 KOs) for successfully defended his title after defeating John Amuzu 🇧🇯 (22-2, 20 KOs) with an impressive 4th-round TKO @ Bukom Boxing Arena, Accra. pic.twitter.com/9yxbIBTl8b

— WBO (@WorldBoxingOrg) February 1, 2020