Ex ciclista desata polémica tras comentario sexista a reportera

Sven Spoormakers, ex ciclista belga y ahora reportero, generó una gran polémica en redes sociales, luego de publicar una fotografía de la periodista de ESPN, Belén Mendigueren, criticando su vestimenta durante una entrevista que le realizó a un ciclista durante la Vuelta a San Juan.

Te puede interesar: Leo Suárez, nuevo refuerzo del América, sueña con volver a Boca Juniors

"¿Hace frío en Argentina?", fue el comentario con el que acompañó la fotografía de la reportera, que luce con un sencillo top durante la entrevista. Dicho post generó indignación entre los usuarios, razón por la que lo borró instantes después.

Sin embargo, el desafortunado comentario no pasó por desapercibido. Distintas personalidades se pronunciaron al respecto, desaprobando lo hecho por Spoormakers. Sophie Smith, reconocida periodista deportiva australiana le dejó un comentario en Twitter.

"¿En serio?. Por favor, dime que esto se pierde en la traducción y que no solo objetivaste públicamente a una joven reportera. Déjame decirte que ella hace exactamente el mismo trabajo que tú, pero que tiene que trabajar y resistir el doble por una mierda como esta".

Seriously? Please tell me this is lost in translation and you did not just publicly objectify a young female reporter. Speaking from experience, let me say she does the exact same job as you but has to work and withstand twice as much still because of bullshit like this. https://t.co/N9EemBZLYV

— Sophie Smith (@SophieSmith86) January 29, 2020