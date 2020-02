Juárez sale muy bravo y despluma al América

Bien dicen que los equipos se esfuerzan por darlo todo cuando enfrentan al América y la noche de este sábado, la cancha del Estadio Azteca vio a unos Bravos de Juárez que aprovecharon los errores y vencieron 3-1 al América como parte de la Jornada 4 del torneo.

Con una floja entrada por parte de la afición azul crema, la noche se vino encima para los dirigidos por Miguel Herrera cuando Jorge Sánchez se hizo expulsar apenas al minuto 1, algo que cambió todo el planteamiento del América.

Esta desconcentración le dio a Juárez el tiempo suficiente para acomodarse en el campo y buscar el arco de Guillermo Ochoa, y ese esfuerzo se vio recompensado cuando al minuto 10 Diego Rolán aprovechó una mala salida del arquero y mandó el balón al fondo, a pesar de que se pedía un fuera de lugar.

Las Águilas a punto de ser noqueadas vieron como su defensa no podía contener los embates visitantes, y para su mala fortuna se vieron abajo 2-0 apenas al minuto 20 cuando el goleador Darío Lezcano empujó un balón que recorrió toda el área .

América intentó levantarse de la lona, pero Iván Vázquez Mellado se convierten figura al detener los disparos de Henry Martín, Giovanni Dos Santos y Andrés Ibargüen .

Para la segunda mitad el público hizo retumbar al Coloso de Santa Úrsula con el grito de Vamos América, intentando alentar a los suyos algo que pareció dar efecto ya que para sorpresa de muchos Luis Fuentes, nuevo refuerzo del América, acortó distancias cuando anotó al minuto 71.

Los últimos minutos fueron de tensión pura en ambas escuadras ya que mientras América no quería perder, Juárez no quería desperdiciar la ventaja inicial. Bravos no bajó los brazos y en el último suspiro puso el último clavo al ataúd cuando Bruno Romo aprovechó una pelota parada y marcó el tercer gol fronterizo.

América jugará a mitad de semana contra el Puebla por el partido pendiente de la Jornada 1 y después visitarán a Gallos blancos que lucen como una de las sorpresas del torneo, mientras que Juárez recibirá a Necaxa en el Olímpico Benito Juárez.

