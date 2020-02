Tom Brady pone fin a las dudas sobre su futuro

Tom Brady puso en alerta a todos los seguidores de la NFL al publicar la semana pasada una imagen que daba a entender que se iba de los Patriots o que se retiraba; sin embargo, el mismo mariscal de campo resolvió las dudas durante el Super Bowl LIV.

Persiguen a revendedor por dar boleto falso para el Super Bowl LIV

Las bellas parejas de los jugadores del Super Bowl LIV

Brady compartió un video en su cuenta de Twitter un video, que en realidad es un anuncio del servicio de streaming Hulu, pero lo más destacado fue la frase “I’m not going anywhere” (no voy a ninguna parte).

Con esa frase da a entender que ni se retirará ni se irá de Nueva Inglaterra. Sólo faltaría el anuncio oficial de ambas partes.

Después de que los Patriots fueron eliminados en los juegos divisionales, por los Titans, Tom Brady aseguró que todavía tiene mucho que demostrar.