VIDEO: Campeón del mundo es captado ahorcando a su mujer en un evento

Las redes sociales han explotado en contra del campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta Davis, después de que apareciera ahorcando a su mujer en un video.

TE RECOMENDAMOS Explotan contra periodista por nombrar a Shakira como 'la esposa de Piqué

Según indicó el portal TMZ, la filmación corresponde a un partido benéfico de baloncesto en Miami. La mujer, Andretta Smothers, estaba ubicada en primera fila y el video comenzó cuando el púgil de 25 años se dirigió violentamente hacia ella.

La agarró del cuello, la levantó y la llevó afuera del recinto, acompañado por el personal de seguridad que nada hizo por detenerlo.

Las imágenes se viralizaron rápidamente a través de Internet en donde cientos de fanáticos repudiaron su accionar y lo condenaron públicamente.

Aún se desconoce la razón de las acciones y después de los mensajes de odio, el peleador estadounidense decidió borrar sus publicaciones en redes sociales.

Gervonta Davis cuenta con un récord de 23 victorias (cero derrotas) de las cuales 22 fueron por nocaut y su última pelea fue el 28 de diciembre de 2019 cuando venció a Yuriorkis Gamboa.

TE RECOMENDAMOS Patrick Mahomes lleva a Chiefs a ganar el SB 50 años después

Not the brightest thing Gervonta Davis has ever done…..😰🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/AtSJoGz2Iz

— Boxing King Media (@BoxingKingMedia) February 2, 2020