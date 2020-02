La razón por la que Edson Álvarez ha perdido protagonismo en el Ajax

Estos primeros meses del 2020 han representado un duro arranque para Edson Álvarez en la Eredivisie de Holanda, pues el mediocampista azteca no ha podido sumar minutos en el Ajax de Amsterdam, equipo al que llegó como un jugador completo con cualidades y que en sus primeros partidos respondió incluso con anotaciones.

En entrevista para TUDN, Edson Álvarez explicó los motivos que han llevado a su entrenador Erik Ten Hag a no considerarlo en los partidos que hasta ahora el equipo holandés ha disputado, pero confía en que con trabajo volverá a los primeros planos.

“Son cosas que también algunas veces ni yo mismo lo podía explicar, cosas que ya no me corresponden, lo que me corresponde es seguir entrenando. Dar mi cien por ciento como lo hice en América, en selección. Son decisiones que uno no entiende, que toma el cuerpo técnico pero yo estoy muy tranquilo”, explicó el joven mexicano.

Por otra parte, Edson reiteró que la posición en la que se siente más cómodo es en el centro del campo, de la cual en el Ajax se ha alejado un poco, siendo esa una de las posibles razones de su poca actividad en 2020. Además, señaló que un factor que ha influido bastante en su carrera es el estar alejado de su novia y de su hija.

“Jugar de contención es donde mejor me desenvuelvo, jugar adelante de los centrales, siendo un jugador más defensivo que realmente son mis características. Por ahí en Ajax, sabiendo que soy un jugador más defensivo me pedían otras cosas”, agregó.

“Aquí lo importante es aguantar de la mano de mi familia. Han sido dos meses difíciles porque no he estado con mi novia y con mi hija por temas migratorios. Imagínate, son cosas que a veces piensan que no tienen nada que ver, pero al final tienen muchísimo que ver porque yo estando acá solo, sin mi hija principalmente, me he perdido pocas o muchas cosas de ella”, puntualizó el ex jugador del América.

