Marco Fabián jugará con el Al-Sadd de Catar

El jugador mexicano Marco Fabián dará el salto al futbol de Catar, para fichar con el club Al Sadd, que dirige Xavi Hernández.

La cuenta de Twitter del Al Sadd informó que Fabián de la Mora estará llegando el martes para presentar los exámenes médicos de rutina y firmar su contrato.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 3, 2020