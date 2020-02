VIDEO: Aficionado del Newcastle muestra su pene en eufórico festejo

La emoción que provoca un equipo, muchas de las veces no conoce límites, muestra de ello fue el eufórico festejo de un aficionado del Newcastle, tras el gol que le dio el pase a los octavos de final de la FA Cup al derrotar 3-2 al Oxford United.

El marcador culminó empatado a dos goles en el tiempo reglamentario, por lo que tuvieron que recurrir al tiempo extra, y fue ahí en donde el Newcastle logró marcar la anotación del triunfo, gracias a Allan Saint-Maximin.

Pese a que no estaban en casa, un gran número de aficionados de la escuadra visitante acudió al Kassam Stadium. Y en el festejo, las cámaras enfocaron a un seguidor de los Geordies, justo cuando mostró su pene, como forma de celebración.

Think he enjoyed that goal and no not Saint-Maximin… pic.twitter.com/P79cQkccc7

— Antonio Diaz (@antonio14_diaz) February 4, 2020