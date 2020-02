Angélica Fuentes contemplaría volver al futbol

Desde hace algunos años, Angélica Fuentes quedó desligada del futbol, sin embargo, la empresaria habló en entrevista con Milenio y reconoció que le gustaría regresar a algún equipo de la primera división mexicana, incluso no descartó que pueda tratarse de Chivas en un futuro.

“Si se abriera un espacio yo dije que ‘por qué no’. Todo es posible. Si sigo con un interés en un deporte muy importante para este país como es el futbol. Es un negocio muy apasionante. Para mí el futbol genera algo o puede llegar a generar, si así lo buscas, algo fundamental en este país”, explicó.

Te puede interesar: Con todo y Pizarro, Rayados visita a León

Además, la ex esposa de Jorge Vergara afirmó su intención de aportar sus conocimientos a uno de los clubes de la Liga MX para que pueda ayudarlo a desarrollarse no solo en el ámbito futbolístico, sino también social por lo que representa este deporte para el país.

“Por supuesto que no tiene que ser Chivas. Hay muchos otros equipos de futbol en este país y sería con ese pensamiento de aportar no nada más un gran espectáculo cada semana, sino algo que verdaderamente genere un beneficio para la sociedad”, agregó en su entrevista para Milenio.

Finalmente, Angélica Fuentes reveló detalles de cómo fue que terminó su relación con Chivas y con Omnilife y cómo ha sobrellevado esa situación durante estos últimos cinco años en su vida en los que por completo se alejó del conjunto Rojiblanco, pero dijo ser objeto de muchas críticas.

“Yo ya no tengo nada que ver con Omnilife, con Chivas. Jorge y yo llegamos a un arreglo en donde Jorge obviamente me paga a mí la parte accionaria y dejé de tener que ver con Omnilife y con Chivas. Dejé un grupo muy fortalecido, obviamente fue algo muy público. Una de las 100 empresas más importantes, con mejor posicionamiento y números de este país. No sé qué ha sucedido a partir de entonces, sin embargo, cada que el equipo de futbol tiene una mala racha, aunque hayan pasado más de cinco años, me siguen echando la culpa por muchas situaciones”, resaltó.

Te recomendamos