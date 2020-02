El día que Pablo Escobar pensó en asesinar a Ricardo Gareca, actual técnico de Perú

Luego de que este jueves se diera a conocer la muerte de Jhon Jairo Velásquez, ex sicario colombiano y quien conocía varios secretos de Pablo Escobar, comenzó a recordarse la anécdota platicada por el mismo ‘Popeye’ quien en 2018 relató una historia en la que Pablo Escobar estuvo cerca de intentar asesinar al ahora técnico de la Selección de Perú, Ricardo Gareca.

Te puede interesar: Desconocen paradero de boxeadora; niegan probable secuestro

Fue en entrevista para el Diario Popular de Perú en donde Jhon Jairo Velásquez reveló que durante el paso del ‘Tigre’ Gareca con el conjunto del América de Cali, Pablo Escobar intentó asesinar a varios de los jugadores de dicha institución con el objetivo de dejar en claro su poderío al frente del Cartel de Medellin ante el Cartel de Cali en Colombia.

“Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar, sin embargo, no llegaron a él. El amor por el futbol del ‘Patrón’ lo salvó, pues a él y otros jugadores de América de Cali se contempló colocarles un carro bomba”, explicó el ex sicario conocido como ‘Popeye’.

Cuando esta historia se dio a conocer en 2018, Ricardo Greca fue cuestionado sobre ese acontecimiento, sin embargo, el argentino se limitó a responder, argumentando que no tenía conocimiento del tema.

“Son cosas que la verdad no tengo respuesta porque si yo tengo que hablar de Colombia, pasé años sensacionales de mi vida y esas son cosas que salen 25 años después y yo no tenía ninguna clase de conocimiento y no tengo conocimiento hasta ahora”, explicó.

Te recomendamos