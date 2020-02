Erick Gutiérrez acepta que el PSV no ha sido lo que esperaba

Erick Gutiérrez llegó en 2018 al PSV Eindhoven con la ilusión de hacerse de un lugar en el cuatro titular; sin embargo, año y medio después sigue sufriendo para tener minutos de juego, por lo que aceptó que llegada al conjunto holandés no ha sido la que esperaba.

"Mi llegada ha sido muy complicada, pero sigo luchando, trabajando, no ha sido lo que espere, ya voy a cumplir dos años acá y sigo intentando ganarme un lugar, se que ahora el equipo no vive un buen momento”, declaró en entrevista para TUDN.

El Guti aseguró que puede ayudar al PSV pero el problema es que no cuenta con la confianza del entrenador.

"Con lo que he jugado en México creo que pueden ayudar, pero la confianza que te da el director técnico también tiene que ver mucho y yo no corrí con tanta suerte, llegúe a un equipo donde ya estaba avanzado el torneo, estuve a punto de salir, pero decidí quedarme, se que puedo dar más, pero es dificil el no jugar, pues no puedes demostrar nada”, apuntó.

Gutiérrez Galaviz se incorporó al PSV cuando Mark van Bommel era el entrenador pero desde mediados de diciembre de 2019 Ernest Faber asumió las riendas de los granjeros y sus oportunidades han disminuido.

En la temporada 2018-19 disputó 30 partidos, entre todas las competiciones, para un total de mil 588 minutos de juego y consiguió seis anotaciones. Mientras en la presente campaña suma 24 juegos, mil 636 minutos y un gol; sin embargo, su participación ha disminuido desde que Faber sustituyó a Van Bommel.