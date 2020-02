VIDEO: Súper Porky revela cuál es el verdadero estado de salud de Máximo

El mítico Súper Porky, también conocido como Brazo de Plata aclaró la situación que vivió su hijo Máximo el pasado 30 de enero, en donde se reportó que el luchador exótico se encontraba hospitalizado.

En entrevista con el canal +LuchaTV, el ex gladiador mencionó que todo lo que se dijo alrededor de Máximo "fueron estupideces".

"No tuve nada que ver con los chismes, imagínense yo ya no puedo caminar. Mi esposa Maria se enteró por Facebook, hasta que Cristián (Máximo) me habló y me dijo que no pasaba nada", señaló Súper Porky.

"Yo no sabía nada (acerca de las publicaciones que realizaron Robín y Betty Alvarado, primos del gladiador exótico), total se enojaron mis hijos, pero tuve que aclararles que somos públicos y nos debemos al público. Simplemente no le pasó nada, todo lo que se habló eran puras estupideces, solo fue una leve taquicardia que le subió la presión, por lo que no le pasó nada", aclaró.

Brazo de Plata, recordado por sus actuaciones dentro del cuadrilátero, se encuentra retirado de la lucha libre tras una serie de lesiones en las rodilas, lo que han provocado que tenga que moverse mediante una andadera.

