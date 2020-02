Trombosis de Nico Castillo, más grave de lo que se pensaba

El delantero de las Águilas del América, Nicolás Castillo, ha dejado la unidad de terapia intensiva tras haber sufrido una trombosis postoperativa que lo ha mantenido fuera de las canchas por un buen tiempo; y aunque eso suena a buenas noticias, al parecer la situación no sería tan sencilla como se ha presentado hasta el momento.

TE RECOMENDAMOS La Real Sociedad da la sorpresa y elimina al Real Madrid

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Juan Carlos Díaz, el jugador, que se encuentra en la unidad de terapia media, estaría pasando por momentos más delicados de los que se han estado mencionando; “Les platico que el tema de Nico Castillo está mucho más delicado de lo que se dice, por discreción no daré detalles. En su momento, cuando sea lo correcto, se dará más información a través del club. Afortunadamente va mejorando. Pero necesita mucho ánimo”, publicó en su cuenta de Twitter.

🦅🦅🦅🦅🦅

Les platico que el tema de Nico Castillo está mucho más delicado de lo que se dice, por discreción no daré detalles. En su momento, cuando sea lo correcto, se dará más información a través del club. Afortunadamente va mejorando. Pero necesita mucho ánimo! — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) February 6, 2020

Por otro lado, Jonathan Peña del Diario Récord indicó que “Nico no ha perdido el buen humor a pesar de la seriedad de su caso y se le ha recomendado que no haga esfuerzos y tome con calma su recuperación”. Además remarcó que los medicamentos y anticoagulantes han sido rigurosos y efectivos, al igual que la toma diaria de muestras de sangre para el análisis correspondiente y aunque su alta médica no está definida con exactitud, se espera que sea la próxima semana cuando pueda regresar a su casa.

Habrá que esperar la evolución de Castillo, ya que es la segunda cirugía que ha necesitado desde su regreso al futbol mexicano, pero hasta el momento ni el club, ni los doctores han reportado el estado de salud del chileno.

TE RECOMENDAMOS Marcelo Gallardo es operado de cálculos renales